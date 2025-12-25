Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.90
П2
7.90

Карпин и Сафонов перед Новым годом вместе приготовили оливье

Карпин и Сафонов подвели итоги года перед Новым годом и приготовили оливье.

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и вратарь национальной команды и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов приготовили перед новогодними праздниками салат оливье.

В опубликованном видео Карпин и Сафонов по ходу готовки обсудили историю и рецепт блюда, планы на Новый год, итоги уходящего года и игру Сафонова за сборную и «ПСЖ».

Карпин, подводя итоги сборной России в 2025 году, отметил силу некоторых соперников. «С Ираном было непросто, с Иорданией из-за нашей игры было непросто. С Нигерией была хорошая игра, где ты привез, из-за тебя можно сказать не выиграли», — пошутил Карпин, обращаясь к Сафонову.

«Мне очень нравится в Париже. В какой-то момент летом, возвращаясь из России в Париж, я понял, что ощущаю себя уже как дома. Это сыграло свою роль в том числе. Париж мне очень нравится, живем в прекрасном районе», — рассказал о своей адаптации во Франции Сафонов.

Россия
1:1
Первый тайм: 1:0
Нигерия
Футбол, Товарищеские матчи,
6.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Лужники, 45638 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Эрик Шелле
Голы
Россия
Семи Аджайи
27′
Нигерия
Толу Арокодаре
71′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
4
Данил Круговой
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
19′
17
Алексей Батраков
90+5′
30
Илья Вахания
68′
2
Арсен Адамов
67
Максим Глушенков
61′
6
Дмитрий Баринов
10
Андрей Мостовой
46′
20
Лечи Садулаев
9
Николай Комличенко
68′
13
Иван Сергеев
15
Данил Глебов
83′
86′
18
Матвей Кисляк
8
Антон Миранчук
61′
21
Ярослав Гладышев
Нигерия
1
Мадука Окойе
12
Брайт Осайи-Самуэль
13
Бруно Оньемаечи
55′
15
Мозес Саймон
5
Уильям Трост-Эконг
6
Семи Аджайи
25
Рафаэль Оньедика
8
Франк Оньека
14
Фисайо Деле-Баширу
90′
3
Игох Огбу
7
Крисантус Уче
76′
11
Олакунле Олусегун
22
Виктор Бонифейс
61′
10
Толу Арокодаре
Статистика
Россия
Нигерия
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Алияр Агаев
(Азербайджан)
Боковой судья
Зейнал Зейналов
(Азербайджан)
Боковой судья
Акиф Амирали
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше