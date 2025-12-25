Карпин и Сафонов перед Новым годом вместе приготовили оливье

«Мне очень нравится в Париже. В какой-то момент летом, возвращаясь из России в Париж, я понял, что ощущаю себя уже как дома. Это сыграло свою роль в том числе. Париж мне очень нравится, живем в прекрасном районе», — рассказал о своей адаптации во Франции Сафонов.