Карпин и Сафонов перед Новым годом вместе приготовили оливье

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и вратарь национальной команды и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов приготовили перед новогодними праздниками салат оливье.
В опубликованном видео Карпин и Сафонов по ходу готовки обсудили историю и рецепт блюда, планы на Новый год, итоги уходящего года и игру Сафонова за сборную и «ПСЖ».
Карпин, подводя итоги сборной России в 2025 году, отметил силу некоторых соперников. «С Ираном было непросто, с Иорданией из-за нашей игры было непросто. С Нигерией была хорошая игра, где ты привез, из-за тебя можно сказать не выиграли», — пошутил Карпин, обращаясь к Сафонову.
«Мне очень нравится в Париже. В какой-то момент летом, возвращаясь из России в Париж, я понял, что ощущаю себя уже как дома. Это сыграло свою роль в том числе. Париж мне очень нравится, живем в прекрасном районе», — рассказал о своей адаптации во Франции Сафонов.
