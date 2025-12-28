Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.80
П2
9.75
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.03
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.42
П2
3.33
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2

«Считаю, что забил я»: Аршавин о споре между Кержаковым и Дзюбой

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet в шутку предложил вызвать одновременно Александра Кержакова и Артема Дзюбу в сборную России, чтобы они закрыли вопрос со спором по бомбардирскому рекорду.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Но я все равно считаю, что гол забил я. И то, что УЕФА или ФИФА признал, — это их вопрос. Но я видел, что мяч пересек линию, а потом Керж дотронулся до мяча. Ситуация забавная», — заявил он.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В ФИФА поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. При этом в РФС сообщили, что раз организатором матча является Немецкий футбольный союз, то решение должен выносить он.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если будет признан гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.