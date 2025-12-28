«Считаю, что забил я»: Аршавин о споре между Кержаковым и Дзюбой

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если будет признан гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.