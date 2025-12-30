Карпин — о составе сборной: «Идеально было бы иметь 60 кандидатов»

— 30 кандидатов в сборную — это мало. Идеально было бы иметь 60 кандидатов. Но одно дело — кандидаты, другое — сколько игроков на каждый сбор вызывается в течение года, когда они здоровы. Посмотрите и вы увидите костяк из 20 футболистов. К ним добавляются другие. Когда, допустим, травмирован правый защитник Сильянов, вызываем дебютанта, новичка Бевеева. Поэтому если взять окончательный, а не расширенный список сборной, вы увидите, что там присутствуют 20−22 игрока на каждом сборе. Какой еще костяк нужен?