Карпин — о составе сборной: «Идеально было бы иметь 60 кандидатов»

— Многие эксперты и журналисты говорят о том, что главная проблема сборной как раз в отсутствии костяка. В этом году многие дебютировали, от Лукина и Глебова до Дивеева и Умярова — одиннадцать человек.
— Что значит «нет костяка сборной»?
— Есть много кандидатов.
— Это сколько?
— 30−40 игроков.
— 30 кандидатов в сборную — это мало. Идеально было бы иметь 60 кандидатов. Но одно дело — кандидаты, другое — сколько игроков на каждый сбор вызывается в течение года, когда они здоровы. Посмотрите и вы увидите костяк из 20 футболистов. К ним добавляются другие. Когда, допустим, травмирован правый защитник Сильянов, вызываем дебютанта, новичка Бевеева. Поэтому если взять окончательный, а не расширенный список сборной, вы увидите, что там присутствуют 20−22 игрока на каждом сборе. Какой еще костяк нужен?
Когда мы играли отборочные матчи, вопросов не возникало. Сейчас мы проводим товарищеские встречи и подстраиваемся под то, что позволяет нам попробовать игроков в разных сочетаниях, посмотреть всех футболистов, а не только 12−13 человек. Надо использовать сложившуюся ситуацию с максимальной пользой для нас, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти