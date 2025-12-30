Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итоги 2025 года, назвав его лучшим для команды после отстранения от международных турниров. В интервью «Матч ТВ» он отметил прогресс в игре, количество проверенных новичков и уровень соперников.
Карпин привел конкретные цифры: за пять сборов в текущем году дебютировали в национальной команде 11 футболистов. «Если брать в среднем, то получается два дебютанта за сбор. Кто-то закрепился 2025 год дал хороший прирост», — сказал тренер.
«Не люблю оценивать по какой-то шкале. Если без шкал, думаю, что 2025-й, наверное, был лучшим после отстранения. Со всех точек зрения», — добавил Карпин.
Говоря о лучших матчах года, тренер выделил товарищескую игру с Катаром (4:1). Наименее удачным тренер назвал матч с Иорданией (0:0).
На вопрос о «костяке» сборной Карпин ответил, что в течение года формируется группа из 20−22 игроков, которые регулярно вызываются. Он также подчеркнул, что в условиях отсутствия официальных матчей важно использовать время для просмотра максимального числа футболистов в разных сочетаниях.
Касаясь личных итогов года, Карпин разделил их на работу в сборной и в клубе (он возглавил «Динамо», но покинул его в ноябре. — РБК). «Если говорить про сборную, то доволен. Если про тренерские переживания с точки зрения клубной работы — нет», — резюмировал он.
В январе Карпин планирует лично посетить сборы клубов в Турции и ОАЭ, а также встретиться с рядом ведущих игроков, выступающих в Европе, включая Александра Головина и Матвея Сафонова.
За 2025 год команда Карпина провела десять товарищеских матчей, сыграв с Чили, Белоруссией, Замбией, Гренадой, Катаром, Ираном, Боливией, Нигерией, Иорданией и Перу. В этих встречах россияне одержали шесть побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение — от Чили (0:2) 15 ноября.
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
