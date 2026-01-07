Сборная Казахстана по футболу выбрала главного тренера. Названо имя

«Талгат Байсуфинов останется у руля сборной Казахстана по футболу. По крайней мере, именно этого хочет руководство КФФ. Решающая встреча между сторонами должна состояться на следующей неделе. Опытному специалисту будет предложен контракт до окончания матчей Лиги наций», — пишет источник.