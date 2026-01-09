Судья из Сомали отстранен от работы на Кубке Африки. Он надел «неправильные» бутсы

Кроме того, утечка данных о назначениях судей на четвертьфинал привела к недовольству некоторых федераций, попросивших заменить некоторых рефери. В частности, марокканцев якобы не устроил выбор египтянина на их игру с камерунцами. Его в итоге заменили.