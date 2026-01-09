Судья из Сомали отстранен от работы на Кубке Африки. Он надел «неправильные» бутсы

Местные СМИ сообщают, что сомалиец Омар Абдулкадир Артан наказан за нарушение правил экипировки: работая 31 декабря на игре Габон — Кот-д’Ивуар (2:3), он надел бутсы производителя, не входящего в число технических спонсоров турнира.
Кроме того, утечка данных о назначениях судей на четвертьфинал привела к недовольству некоторых федераций, попросивших заменить некоторых рефери. В частности, марокканцев якобы не устроил выбор египтянина на их игру с камерунцами. Его в итоге заменили.
Напомним, что Артан недавно был признан лучшим судьей Африки 2025 года.