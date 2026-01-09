Ричмонд
Судья из Сомали отстранен от работы на Кубке Африки. Он надел «неправильные» бутсы

Судейский комитет Конфедерации африканского футбола заменил арбитра, назначенного на завтрашний четвертьфинальный матч Кубка Африки Алжир — Нигерия.

Источник: РИА "Новости"

Местные СМИ сообщают, что сомалиец Омар Абдулкадир Артан наказан за нарушение правил экипировки: работая 31 декабря на игре Габон — Кот-д’Ивуар (2:3), он надел бутсы производителя, не входящего в число технических спонсоров турнира.

Кроме того, утечка данных о назначениях судей на четвертьфинал привела к недовольству некоторых федераций, попросивших заменить некоторых рефери. В частности, марокканцев якобы не устроил выбор египтянина на их игру с камерунцами. Его в итоге заменили.

Напомним, что Артан недавно был признан лучшим судьей Африки 2025 года.