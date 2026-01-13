Дзюба считает, что спорный гол в ворота сборной Германии забил Аршавин

«Я к этому спокойно отношусь. Как мне объяснили, это должна сделать Федерация футбола Германии. Поэтому официально ничего не было. Аршавин кричит, как я понял, что это его гол. Мне кажется, что это действительно его гол. Вопрос в другом. Засчитают — вообще без проблем. От меня это не зависит. Я свое дело сделал. Быстров тоже забил (в матче против сборной Эстонии. — Прим. “СЭ”) и также непонятно [кто автор гола]. Запишут — значит, запишут», — сказал Дзюба «СЭ».