Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
1.97
П2
19.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
1
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
1.57
П2
7.00
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.50
X
7.50
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.04
П2
4.00
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.03
П2
4.70
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
18.00

«Отпуск был таким классным»: жена Карпина показала фото с зимних каникул на Мальдивах

Январские каникулы подошли к концу, и футбольные команды вернулись к тренировкам. Не стал исключением и главный тренер сборной России Валерий Карпин, который вместе с семьёй вернулся домой после отдыха на Мальдивах.

10

Супруга тренера, Дарья, получила настолько яркие впечатления от отпуска, что продолжает делиться с подписчиками солнечными фотографиями с райских пляжей.

«Так-то мы дома уже. Но этот отпуск был таким классным, что до сих пор хочется делиться с вами нашими счастливыми моментами всей семьей», — подписала она серию снимков в своих соцсетях.

