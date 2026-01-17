Ричмонд
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.61
П2
11.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.25
П2
3.40
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.45
П2
3.07
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.60
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.05
П2
4.81
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
29.00
X
8.00
П2
1.14
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.99
П2
4.05
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.46
П2
3.28
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.81
П2
12.25
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.20
П2
3.20
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.96
П2
4.31
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.83
X
3.20
П2
2.16
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.66
П2
7.70
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.18
П2
1.59
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.82
X
4.90
П2
1.61
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.58
П2
5.10
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.58
П2
3.80
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.79
X
4.33
П2
1.53
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.53
П2
2.62
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.78
X
4.32
П2
1.59
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Сенсацией обернулся матч Узбекистана за полуфинал Кубка Азии

Сборная Узбекистана уступила команде Китая и не вышла в полуфинал молодежного Кубка Азии (U23), который проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Источник: Uzbekistan Football Association

В основное и дополнительное время четвертьфинального матча континентального первенства команды не сумели отличиться.

В серии пенальти китайские игроки оказались сильнее — 4:2.

В ½ финала Китай сыграет с командой Вьетнама, которая обыграла в четвертьфинале ОАЭ. В другом полуфинале Япония сыграет с победителем пары Австралия — Южная Корея. В четвертьфинале японцы обыграли Иорданию.

Напомним, на групповом этапа Узбекистан обыграл Южную Корею (2:0) и Ливан (3:2), а также сыграл вничью с Ираном (0:0).

Добавим, что на предыдущем Кубке Азии сборная Узбекистана дошла до финала.