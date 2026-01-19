Вернувшего сенегальцев на поле Мане признали лучшим игроком Кубка Африки

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Нападающий сборной Сенегала по футболу Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций, который прошел в Марокко.
В воскресенье сенегальцы обыграли в финале хозяев турнира со счетом 1:0 и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций.
В компенсированное ко второму тайму время тренер гостей Пап Тьяв призвал команду уйти в подтрибунное помещение из-за назначенного арбитром в ворота сенегальцев пенальти, после чего футболистов на поле из раздевалки вернул Мане.
Ставший двукратным обладателем трофея Мане на прошедшем турнире забил два мяча и отдал три голевые передачи. Ранее 33-летний игрок заявил, что Кубок африканских наций в Марокко будет для него последним.
Лучшим вратарем турнира признан марокканец Яссин Буну. Лучшим бомбардиром с пятью мячами стал его партнер по команде Браим Диас, который в решающей встрече не сумел реализовать пенальти в компенсированное время.