Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная Марокко после выхода в финал Кубка африканских наций прибавила три позиции и поднялась с 11-й на 8-ю строчку (1736,56), вытеснив из первой десятки команду Хорватии (1716,88). Победитель турнира сборная Сенегала прибавила семь позиций, поднявшись с 19-го на 12-е место (1706,83).