Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1524,52 балла. Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидирует сборная Испании (1877,18 очка), далее идут команды Аргентины (1873,33) и Франции (1870).
Сборная Марокко после выхода в финал Кубка африканских наций прибавила три позиции и поднялась с 11-й на 8-ю строчку (1736,56), вытеснив из первой десятки команду Хорватии (1716,88). Победитель турнира сборная Сенегала прибавила семь позиций, поднявшись с 19-го на 12-е место (1706,83).
Рейтинг ФИФА, версия от 19 января:
1 (1). Испания — 1877,18 очка; 2 (2). Аргентина — 1873,33; 3 (3). Франция — 1870; 4 (4). Англия — 1834,12; 5 (5). Бразилия — 1760,46; 6 (6). Португалия — 1760,38; 7 (7). Нидерланды — 1756,27; 8 (11). Марокко — 1736,57; 9 (8). Бельгия — 1730,71; 10 (9). Германия — 1724,15… 36 (33). Россия — 1524,52.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 1 апреля.
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти