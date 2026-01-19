Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.70
П2
4.81
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.91
П2
2.76
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.00
П2
3.79
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
20.01
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.71
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20.01
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.36
X
6.03
П2
1.38

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге ФИФА.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1524,52 балла. Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидирует сборная Испании (1877,18 очка), далее идут команды Аргентины (1873,33) и Франции (1870).

Сборная Марокко после выхода в финал Кубка африканских наций прибавила три позиции и поднялась с 11-й на 8-ю строчку (1736,56), вытеснив из первой десятки команду Хорватии (1716,88). Победитель турнира сборная Сенегала прибавила семь позиций, поднявшись с 19-го на 12-е место (1706,83).

Рейтинг ФИФА, версия от 19 января:

1 (1). Испания — 1877,18 очка; 2 (2). Аргентина — 1873,33; 3 (3). Франция — 1870; 4 (4). Англия — 1834,12; 5 (5). Бразилия — 1760,46; 6 (6). Португалия — 1760,38; 7 (7). Нидерланды — 1756,27; 8 (11). Марокко — 1736,57; 9 (8). Бельгия — 1730,71; 10 (9). Германия — 1724,15… 36 (33). Россия — 1524,52.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Следующее обновление рейтинга запланировано на 1 апреля.

Россия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти