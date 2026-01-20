Названо место Казахстана в первом рейтинге ФИФА в 2026 году

Сборная Казахстана сохранила за собой 114-е место, на которое поднялась по итогам обновления в конце 2025 года. Таким образом, команда продолжает удерживать прежние позиции в мировой табели о рангах.
Лидер остался без изменений
Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Испании, которая сместила с вершины аргентинцев. Действующие чемпионы мира в лице Аргентины расположились на второй строчке, а тройку сильнейших замыкает команда Франции.
Топ-10 рейтинга ФИФА (январь 2026)
- Испания
- Аргентина
- Франция
- Англия
- Бразилия
- Португалия
- Нидерланды
- Марокко (+1)
- Бельгия (-1)
- Германия (-1)
Отметим, что рейтинг ФИФА формируется на основе результатов официальных матчей национальных сборных, включая отборочные циклы, турниры под эгидой ФИФА и континентальных конфедераций.