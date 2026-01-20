Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.99
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.87
X
6.03
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.47
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.65
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.87
П2
8.00

Дзюба оценил перспективы сборной России после возвращение на турниры

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что сборной России будет трудно после возвращения на международную арену, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Легко говорить, когда мы не участвуем: “Если бы мы играли, то всех бы разорвали”. Но на самом деле, думаю, будет очень трудно», — сказал Дзюба.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.