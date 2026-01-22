Ричмонд
Форвард «Барселоны» Левандовски раскрыл проблему сборной Казахстана

Бывший игрок сборной Казахстана Елдос Ахметов поделился запоминающимся эпизодом из своего выступления за национальную команду, связанным с матчем против Польши в отборе на чемпионат мира-2018, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

По словам экс-футболиста, во время той встречи судейство вызывало серьёзное недовольство у казахстанской стороны. В одном из эпизодов Ахметов обратил внимание на это нападающему сборной Польши Роберту Левандовски, ныне выступающему за каталонскую «Барселону», однако ответ звёздного форварда оказался неожиданно откровенным.

«Однажды в матче против Польши судья постоянно свистел против нас. Тогда я в одном моменте сказал Левандовскому, что судья несправедлив. Роберт же ответил: “Да, я знаю, и я знаю почему. Ваш рейтинг низкий, поэтому судьи поддерживают сильных”. Да, я уже слышал об этом раньше. Вывод: нам нужно повысить рейтинг и заслужить уважение», — написал Ахметов в своих соцсетях.

Карьера Ахметова и работа в сборной

Елдос Ахметов в разное время выступал за «Астану», «Кайрат», «Тараз» и «Иртыш». Он является двукратным чемпионом Казахстана в составе столичного клуба (2014, 2015), а также обладателем Кубка и Суперкубка страны с «Кайратом» (2017). Профессиональную карьеру футболист завершил в 2023 году в клубе «Аксу».

За национальную сборную Казахстана Ахметов провёл 17 матчей, а упомянутый эпизод произошёл в рамках квалификации ЧМ-2018.

В настоящее время Елдос Ахметов работает ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана (U21).

Отметим, что согласно последнему обновлению рейтинга ФИФА, национальная команда Казахстана занимает 114-е место.