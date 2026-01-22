Форвард «Барселоны» Левандовски раскрыл проблему сборной Казахстана

По словам экс-футболиста, во время той встречи судейство вызывало серьёзное недовольство у казахстанской стороны. В одном из эпизодов Ахметов обратил внимание на это нападающему сборной Польши Роберту Левандовски, ныне выступающему за каталонскую «Барселону», однако ответ звёздного форварда оказался неожиданно откровенным.
«Однажды в матче против Польши судья постоянно свистел против нас. Тогда я в одном моменте сказал Левандовскому, что судья несправедлив. Роберт же ответил: “Да, я знаю, и я знаю почему. Ваш рейтинг низкий, поэтому судьи поддерживают сильных”. Да, я уже слышал об этом раньше. Вывод: нам нужно повысить рейтинг и заслужить уважение», — написал Ахметов в своих соцсетях.
Карьера Ахметова и работа в сборной
Елдос Ахметов в разное время выступал за «Астану», «Кайрат», «Тараз» и «Иртыш». Он является двукратным чемпионом Казахстана в составе столичного клуба (2014, 2015), а также обладателем Кубка и Суперкубка страны с «Кайратом» (2017). Профессиональную карьеру футболист завершил в 2023 году в клубе «Аксу».
За национальную сборную Казахстана Ахметов провёл 17 матчей, а упомянутый эпизод произошёл в рамках квалификации ЧМ-2018.
В настоящее время Елдос Ахметов работает ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана (U21).
Отметим, что согласно последнему обновлению рейтинга ФИФА, национальная команда Казахстана занимает 114-е место.