Вратаря сборной Эквадора арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ

Mundo Deportivo: эквадорца Валлье арестовали за вождение в состоянии опьянения.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вратарь сборной Эквадора по футболу и местного «ЛДУ Кито» Гонсало Валье был арестован в связи с вождением в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игрок проведет 20 дней под стражей. Он также лишен водительских прав на 60 дней и оштрафован на 1446 долларов. Клуб подтвердил данную информацию в официальном релизе и заявил, что готов к всевозможным последствиям. Сам игрок в социальных сетях принес извинения команде и болельщикам.

«Игрок Гонсало Валье столкнулся с личной ситуацией, произошедшей за пределами области спорта. Как организация, мы готовы принять все соответствующие последствия и заявляем, что игрок принял на себя всю ответственность», — говорится в заявлении команды.

Валье 29 лет. Он представляет «ЛДУ Кито» с января 2024 года. На его счету два матча за сборную Эквадора против команд Бразилии (0:0) и Перу (0:0).