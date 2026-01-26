Вратаря сборной Эквадора арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ

По информации источника, игрок проведет 20 дней под стражей. Он также лишен водительских прав на 60 дней и оштрафован на 1446 долларов. Клуб подтвердил данную информацию в официальном релизе и заявил, что готов к всевозможным последствиям. Сам игрок в социальных сетях принес извинения команде и болельщикам.