До первой осечки? Байсуфинов остаётся временной фигурой в сборной Казахстана

И Байсуфинов, как ни странно, это тоже очередной эксперимент. Да, в нашей действительности могут назначить тренера сборной в третий раз. И все мы примерно понимаем, какой будет общая картина, на что будет опираться Талгат Маруанович. И общий посыл заключается не в критике тренера, ведь это не он себя назначает. Напротив, Байсуфинов идёт туда, где ему обеспечено давление и лишние нервы, и в данной ситуации он точно не тот человек, который всеми силами цепляется за работу со сборной.