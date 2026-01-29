До первой осечки? Байсуфинов остаётся временной фигурой в сборной Казахстана

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.37
П2
7.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.90
П2
3.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.73
П2
4.88
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.10
П2
7.30
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.80
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.82
П2
12.25
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
5.82
X
4.54
П2
1.56
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.14
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.20
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.60
П2
3.73
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.00
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.56
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.72
П2
1.33
Футбол. Лига Европы
23:00
Мидтьюлланн
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.89
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.08
П2
5.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.80
X
3.84
П2
1.68
Футбол. Лига Европы
23:00
Штурм
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.44
П2
2.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
14.25

До первой осечки? Байсуфинов остаётся временной фигурой в сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально утвердила Талгата Байсуфинова на должность главного тренера сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz видит в этом формальность и по-прежнему убеждён, что позиции местного специалиста не столь крепки.

Источник: КФФ

Безусловно, Талгат Маруанович вновь подтвердил свою репутацию кризис-менеджера, того, кто всегда готов прийти в сложный момент и стабилизировать базовые вещи, попутно добиваясь относительно неплохих результатов.

Да, финиш отбора на чемпионат мира-2026 при Байсуфинове получился более чем позитивным. Отобрать очки у Бельгии и Северной Македонии — это показатель. Переход на систему в четыре защитника — опять же, общественность и даже игроки остались в восторге.

Но, если взглянуть объективно, такие же ничейные результаты с Уэльсом и Северной Македонией могли быть и при Али Алиеве. В этом был элемент неудачи для Алиева и удачи для Байсуфинова.

Но дело даже не в результатах, схемах или пресловутом омоложении состава. Системного подхода в выборе тренера у нас по-прежнему нет. За последние годы ни разу не было такого, чтобы концептуально в сборной работали друг за другом тренеры схожих характеристик. Нет, они все абсолютно разные.

И Байсуфинов, как ни странно, это тоже очередной эксперимент. Да, в нашей действительности могут назначить тренера сборной в третий раз. И все мы примерно понимаем, какой будет общая картина, на что будет опираться Талгат Маруанович. И общий посыл заключается не в критике тренера, ведь это не он себя назначает. Напротив, Байсуфинов идёт туда, где ему обеспечено давление и лишние нервы, и в данной ситуации он точно не тот человек, который всеми силами цепляется за работу со сборной.

Разочаровывает отсутствие четкой стратегии по развитию сборной Казахстана. Байсуфинов — это самое простое решение КФФ, в котором есть некоторый популизм. И это, в том числе, попытка переложить всю ответственность именно на тренера, ведь ему не привыкать. И если что-то пойдёт не так (например, пару неудачных результатов), крайним сделают как раз Байсуфинова.

Увы, но главная команда страны по-прежнему не функционирует по каким-то фундаментально выстроенным принципам, её судьба заключается в ситуативных решениях, опирающихся лишь на результатах. Мы не топ-сборная с выбором игроков высокого уровня в 50−60 человек. Мы на другой стадии. Сборной Казахстана необходимо системное развитие, концентрация должна быть на качестве игры и на прогрессе футболистов, а не на громких лозунгах, где все заложено на результатах и необоснованной задаче выйти на крупный турнир.