Сборная Узбекистана забила четыре гола и оформила победу

Напомним, сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира, который с 11 июня по 19 июля 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. На мундиале в группе K она сыграет с командами Португалии, Колумбии и победителем межконтинентального плей-офф (ДР Конго, Ямайка или Новая Каледония). Свой первый матч узбекистанцы проведут 18 июня против Колумбии.