Ранний гол решил исход матча сборных Китая и Узбекистана

Сборная Узбекистана по футболу U-20 провела товарищеский матч против команды Китая U-20, передают Vesti.kz.

Источник: Championat.Asia

Встреча прошла в спортивном центре «Чжаоцин» и завершилась победой китайской сборной со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 6-й минуте забил Вэйвэй Цзя.

На 9 февраля у команд запланирована ещё одна контрольная игра.