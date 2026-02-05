Ранний гол решил исход матча сборных Китая и Узбекистана

Встреча прошла в спортивном центре «Чжаоцин» и завершилась победой китайской сборной со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 6-й минуте забил Вэйвэй Цзя.
На 9 февраля у команд запланирована ещё одна контрольная игра.
Сборная Узбекистана по футболу U-20 провела товарищеский матч против команды Китая U-20, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в спортивном центре «Чжаоцин» и завершилась победой китайской сборной со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 6-й минуте забил Вэйвэй Цзя.
На 9 февраля у команд запланирована ещё одна контрольная игра.