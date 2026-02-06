Ричмонд
Футболисткам Эстонии и Литвы дали поражения за отказ играть с белорусками

Футболисткам Эстонии и Литвы засчитали поражения за отказ играть с белорусками.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение засчитать технические поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть против команды Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы среди команд не старше 17 лет, сообщается на сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Сборная Белоруссии в рамках второго раунда квалификации должна сыграть в группе B1 с командами Эстонии (27 марта), Мальты (30 марта) и Литвы (2 апреля).

«В связи с отказом Эстонской футбольной федерации и Литовской футбольной федерации принимать участие в отборочных матчах ЧЕ среди девушек до 17 лет против сборной Белоруссии до 17 лет, решением контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА сборным Эстонии и Литвы до 17 лет засчитаны технические поражения со счетом 0:3», — говорится в заявлении.