Футболисткам Эстонии и Литвы дали поражения за отказ играть с белорусками

«В связи с отказом Эстонской футбольной федерации и Литовской футбольной федерации принимать участие в отборочных матчах ЧЕ среди девушек до 17 лет против сборной Белоруссии до 17 лет, решением контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА сборным Эстонии и Литвы до 17 лет засчитаны технические поражения со счетом 0:3», — говорится в заявлении.