Сборная Казахстана объявила товарищеский матч с европейской сборной

Игра состоится 9 июня на стадионе «Туркестан Арена» в Туркестане.
Предстоящая встреча станет третьей очной игрой между сборными. В предыдущих двух матчах Казахстан одержал одну победу и потерпел одно поражение.
Казахстанская федерация футбола объявила о достигнутой договоренности с Венгерской футбольной федерацией о проведении товарищеского матча между национальными сборными в июне 2026 года, передают Vesti.kz.
Игра состоится 9 июня на стадионе «Туркестан Арена» в Туркестане.
Предстоящая встреча станет третьей очной игрой между сборными. В предыдущих двух матчах Казахстан одержал одну победу и потерпел одно поражение.