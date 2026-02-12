Вашингтон
Сборная Казахстана объявила товарищеский матч с европейской сборной

Казахстанская федерация футбола объявила о достигнутой договоренности с Венгерской футбольной федерацией о проведении товарищеского матча между национальными сборными в июне 2026 года, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Игра состоится 9 июня на стадионе «Туркестан Арена» в Туркестане.

Предстоящая встреча станет третьей очной игрой между сборными. В предыдущих двух матчах Казахстан одержал одну победу и потерпел одно поражение.