Украинцы остались без козырей, решать судьбу России будут не в Европе: главное с конгресса УЕФА

Инфантино выслушал позицию Шевченко, но дал понять: окончательное решение — не за УЕФА. Согласно информации собеседников Sport24, глава ФИФА заявил, что вопрос перенесен на конгресс ФИФА в апреле 2026 года. «Ближе к конгрессу станет понятно, насколько это возможно», — передали слова Инфантино источники. При этом, как сообщают собеседники Sport24, президент ФИФА добавил важную деталь: он рассчитывает на скорое завершение военного конфликта между Россией и Украиной.