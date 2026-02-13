Украинцы остались без козырей, решать судьбу России будут не в Европе: главное с конгресса УЕФА

12 февраля в Брюсселе прошел 50-й конгресс УЕФА. По информации источников Sport24, знакомых с ситуацией, российский вопрос официально не выносился на повестку дня. Но именно эта тема стала одной из главных в кулуарных переговорах между представителями 55 федераций-членов УЕФА.
Сработало ли давление Шевченко на Инфантино и УЕФА
Sport24 стали известны некоторые подробности встречи президента УАФ Андрея Шевченко с главой ФИФА Джанни Инфантино. По данным источников, присутствовавших на конгрессе, глава украинской федерации жестко заявил о недопустимости возвращения России к международным турнирам.
Инфантино выслушал позицию Шевченко, но дал понять: окончательное решение — не за УЕФА. Согласно информации собеседников Sport24, глава ФИФА заявил, что вопрос перенесен на конгресс ФИФА в апреле 2026 года. «Ближе к конгрессу станет понятно, насколько это возможно», — передали слова Инфантино источники. При этом, как сообщают собеседники Sport24, президент ФИФА добавил важную деталь: он рассчитывает на скорое завершение военного конфликта между Россией и Украиной.
Ключевая сложность для украинской стороны — отсутствие представителя в исполнительном комитете УЕФА. Андрей Шевченко баллотировался в члены исполкома на конгрессе в Белграде в апреле 2025 года, но не набрал достаточного количества голосов.
По данным источников, знакомых с ситуацией, именно поэтому украинская делегация в кулуарах конгресса активно работала с членами исполкома УЕФА. Как сообщают собеседники Sport24, УАФ пыталась склонить большинство в пользу сохранения бана России.
Мнения по России в исполкоме УЕФА
Как стало известно Sport24, позиции членов исполнительного комитета УЕФА по российскому вопросу разделились.
В исполком входят 20 человек: президент Александер Чеферин (Словения), четыре вице-президента, 11 членов, избранных конгрессом, пять представителей от Совета ФИФА и два представителя от футбольных организаций.
Категорически против возвращения выступают шесть членов исполкома: вице-президенты Ханс-Йоахим Ватцке (Германия) и Йеспер Меллер Кристенсен (Дания), члены исполкома Франк Пау (Нидерланды) и Айвар Похлак (Эстония), а также представители Совета ФИФА Бернд Нойендорф (Германия), Паскаль Ван Дамме (Бельгия) и Рэзван Бурляну (Румыния).
За возвращение России — только два члена: вице-президент и казначей Шандор Чани (Венгрия) и представитель Совета ФИФА Деян Савичевич (Черногория).
Выжидательную позицию заняли девять членов исполкома, в том числе первый вице-президент Габриеле Гравина (Италия). В эту группу также входят Рафаэль Лузан (Испания), Лиз Клавенесс (Норвегия), Ари Лахти (Финляндия), Мариян Кустич (Хорватия), представители Совета ФИФА Георгиос Кумас (Кипр), Моше Зуарес (Израиль), представитель Европейских лиг Клаудиус Шефер (Швейцария) и представитель FIFPRO Давид Терье.
По информации источников, президент УЕФА Александер Чеферин пока не высказывал четкой личной позиции по возвращению России, ограничиваясь официальными заявлениями о том, что позиция УЕФА не изменилась. Позиция члена исполкома Армена Меликбекяна (Армения) остается неизвестной.
Страны выжидательной группы, согласно данным собеседников Sport24, рассматривают возможность возвращения России только после завершения конфликта на Украине.
Кто до сих пор против нашего возвращения
Как сообщают источники Sport24, присутствовавшие на конгрессе УЕФА, в кулуарах представители федераций косвенно обсуждали позиции своих стран.
По-прежнему резко против возвращения: Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия, Исландия.
Кто хочет вернуть Россию в футбол
За полноценное возвращение: Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан.
В выжидательной позиции находятся Норвегия, Финляндия, Швеция, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия, Хорватия.
О чем делегация РФС общалась с главами ФИФА и УЕФА
По данным источников Sport24, делегация Российского футбольного союза не присутствовала в Брюсселе на церемонии жеребьевки Лиги Наций, которая прошла параллельно с конгрессом, но несмотря на это, российские представители провели неформальное общение с Инфантино и Чеферином. Согласно информации собеседников, оба руководителя заверили российскую сторону, что рассчитывают на скорое завершение конфликта между Россией и Украиной.
По данным источников, Инфантино подчеркнул, что надеется на решение вопроса с возвращением России к апрельскому конгрессу ФИФА. Позиция Чеферина, повторимся, остается выжидательной.
Все решится на конгрессе ФИФА в апреле
Как ранее сообщал Sport24, возможные ключевые решения по возвращению России будут приниматься на конгрессе ФИФА в апреле 2026 года.
Инфантино выступает за пересмотр санкций, в то время как УЕФА сохраняет более жесткую линию: «Украинская сторона готовится к новому раунду дипломатической борьбы. Без места в исполкоме УЕФА Шевченко вынужден полагаться на личные связи и находить поддержку союзников среди не только европейских, но и федераций с других континентов. В апреле станет ясно, чья позиция окажется сильнее», — сообщил ряд собеседников, знакомых с ситуацией.