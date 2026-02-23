Самедов назвал сильнейшего футболиста сборной России

«Все мы ждём возвращения России на международную арену. Сейчас у Карпина в распоряжении в сборной есть много сильных игроков. Сильнейший? Сильнейший в сборной России — Головин. Он выступает в серьёзном чемпионате и клубе. Надеюсь увидеть наше возвращение на чемпионат мира и другие крупные турниры уже в этом году», — сказал Самедов Metaratings.ru.