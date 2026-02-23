Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.53
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.41
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.85
П2
1.95
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.03
П2
3.35
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Самедов назвал сильнейшего футболиста сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался об уровне национальной команды, а также оценил игру хавбека национальной команды и «Монако» Александра Головина.

Источник: Metaratings.ru

В текущем сезоне Головин в составе «Монако» провёл 26 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

«Все мы ждём возвращения России на международную арену. Сейчас у Карпина в распоряжении в сборной есть много сильных игроков. Сильнейший? Сильнейший в сборной России — Головин. Он выступает в серьёзном чемпионате и клубе. Надеюсь увидеть наше возвращение на чемпионат мира и другие крупные турниры уже в этом году», — сказал Самедов Metaratings.ru.

В 2025 году Россия провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше