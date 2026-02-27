Сборная России по футболу сыграет против команды Мали

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Мали, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 20:00. О старте продажи билетов будет объявлено позднее.
На Кубке африканских наций 2025 года малийцы дошли до четвертьфинала, а ранее выходили в финал и дважды становились бронзовыми призерами континентального первенства. Большинство футболистов национальной команды выступают в зарубежных чемпионатах, включая Францию, Италию, Англию и Турцию.
Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда потеряла три позиции после ноябрьских товарищеских матчей, в которых подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с перуанцами (1:1), а также уступили чилийцам (0:2).