Карпин поддержал идею проведения матчей сборной России в регионах

— Сборная сыграет один из матчей в Краснодаре. Что вы думаете об игре в регионах? Должна ли сборная приезжать туда чаще?
— Я только за. Тем более, когда нашим гостям удобно по логистике. В ноябре к нам приезжали сборные, которые, например, не хотели ехать в регионы. Поэтому были Москва, Питер и теплые регионы, как например, Сочи. Не все зависит от нас. Но я только за такие выезды.
27 марта команда сборная России сыграет в Краснодаре против Никарагуа, а 31 марта — в Санкт-Петербурге примет Мали.
Сборная России сыграет с Никарагуа и Мали. Это первые соперники команды Карпина в 2026 году.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше