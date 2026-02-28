Тренер сборной Мали: «Россия — очень мощный соперник, почти без изъянов»

Россияне и малийцы сыграют на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 31 марта.
— Я считаю, что Россия — физически мощная команда, технически и тактически подкованная. Я не вижу в ней много слабых мест. В ближайшие недели мы проанализируем их подробнее, но я вижу команду почти без изъянов.
— Ваша сборная приедет в Россию сильнейшим составом?
— Да, идея в том, чтобы приехать сильным составом. Я не знаю, будут ли все доступны через две-три недели, но мы планируем привезти команду, похожую на ту, что играла на Кубке африканских наций. С такими игроками, как Ив Биссума, Эль-Билаль Туре, Нене Доржелес, Камори Думбия, Лассине Синайоко, Натан Гассама.
Нам нужен сильный состав, чтобы противостоять России. Без наших лучших игроков будет очень трудно, потому что, как я уже сказал, Россия — очень мощный соперник. Это будет тяжелое испытание для нас. Я с огромным уважением отношусь к российскому футболу и сборной, так что игра будет непростой, — заявил Саинтфит в интервью Odds.ru.