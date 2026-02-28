Тренер сборной Мали: «Россия — очень мощный соперник, почти без изъянов»

Нам нужен сильный состав, чтобы противостоять России. Без наших лучших игроков будет очень трудно, потому что, как я уже сказал, Россия — очень мощный соперник. Это будет тяжелое испытание для нас. Я с огромным уважением отношусь к российскому футболу и сборной, так что игра будет непростой, — заявил Саинтфит в интервью Odds.ru.