Экс-футболист сборной рассказал, что отличает Карпина от других тренеров

Кудряшов: Карпина от других тренеров отличает неформальное общение.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов заявил РИА Новости, что главного тренера национальной команды Валерия Карпина от других специалистов, с которыми он работал, отличает неформальное общение.

Кудряшов завершил карьеру в феврале 2024 года. В разные годы он работал с Карпиным в московском «Спартаке» и сборной России.

«Он больше общается с игроками неформально (по сравнению с другими тренерами). Это про Карпина», — сказал Кудряшов.

Помимо Карпина экс-защитник в разные годы работал в том числе под руководством Рашида Рахимова, Курбана Бердыева и Станислава Черчесова. За время профессиональной карьеры он успел поиграть за московский «Спартак», «Ростов», грозненский «Терек», казанский «Рубин», подмосковные «Химки», а также турецкий «Антальяспор».

Ближайшие матчи сборная России проведет в конце марта. 27 марта в Краснодаре состоится игра с командой Никарагуа, а 31 марта подопечные Карпина в Санкт-Петербурге встретятся со сборной Мали.

