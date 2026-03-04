Экс-футболист сборной рассказал, что отличает Карпина от других тренеров

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов заявил РИА Новости, что главного тренера национальной команды Валерия Карпина от других специалистов, с которыми он работал, отличает неформальное общение.
Кудряшов завершил карьеру в феврале 2024 года. В разные годы он работал с Карпиным в московском «Спартаке» и сборной России.
«Он больше общается с игроками неформально (по сравнению с другими тренерами). Это про Карпина», — сказал Кудряшов.
Помимо Карпина экс-защитник в разные годы работал в том числе под руководством Рашида Рахимова, Курбана Бердыева и Станислава Черчесова. За время профессиональной карьеры он успел поиграть за московский «Спартак», «Ростов», грозненский «Терек», казанский «Рубин», подмосковные «Химки», а также турецкий «Антальяспор».
Ближайшие матчи сборная России проведет в конце марта. 27 марта в Краснодаре состоится игра с командой Никарагуа, а 31 марта подопечные Карпина в Санкт-Петербурге встретятся со сборной Мали.