Супруга Карпина объявила о беременности: «Главный подарок на 8 марта бьется под моим сердцем»

Карпина опубликовала видео в своем Telegram-канала с надписью «Самый главный подарок на 8 марта сегодня бьется под моим сердцем».
Валерий и Дарья состоят в браке с 2017 года. У пары трое детей — Анита, Дарья и Александра.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше