Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
6.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
2
:
Кремонезе
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.95
П2
31.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.00
П2
2.50
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.77
П2
6.00
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.68
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.55
X
3.68
П2
1.76
Футбол. Франция
17:00
Ланс
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.35
П2
2.67
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.12
П2
2.23
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.91
П2
2.85
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.61
П2
4.20
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.56
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.70
П2
3.20
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.27
П2
3.15
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.23
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.87
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.15
П2
2.40
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.07
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.12
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Супруга Карпина объявила о беременности: «Главный подарок на 8 марта бьется под моим сердцем»

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья сообщила о беременности.

Источник: Соцсети

Карпина опубликовала видео в своем Telegram-канала с надписью «Самый главный подарок на 8 марта сегодня бьется под моим сердцем».

Валерий и Дарья состоят в браке с 2017 года. У пары трое детей — Анита, Дарья и Александра.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше