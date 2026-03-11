Сенников считает, что приезд Захаряна в сборную принесет радость болельщикам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Приезд полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в сборную России вызовет большой интерес у болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников.
В среду был опубликован расширенный состав сборной России на мартовские матчи, в него вошел 22-летний Захарян. Он может сыграть за национальную команду впервые с марта 2024 года.
«Это почти все те же имена, которые бывают обычно, особого значения пока придавать не нужно, нужно дождаться итогового состава, — сказал Сенников. — Сейчас в расширенном составе те, кто себя как-то проявил недавно. Что касается Арсена Захаряна, то о нем давно не слышно, давно его не видели. Думаю, что если он приедет в Россию, будет здорово, мне кажется, что это делается для болельщиков. Все зависит от того, какой будет диалог. Может, он скажет, что только набрал форму, поэтому попросит не вызывать, а, возможно, наоборот, захочет сейчас проявить в сборной».
«Георгий Мелкадзе первые матчи после рестарта очень здорово показал себя, находится в прекрасной форме. Такое нужно поощрять, по крайней мере в расширенный список добавлять. Но решение за главным тренером окончательное, посмотрим, что будет дальше», — добавил Сенников.
Ранее ТАСС сообщал, что 27 марта сборная России в Краснодаре сыграет с командой Никарагуа, 31 марта состоится встреча с малийцами в Санкт-Петербурге.