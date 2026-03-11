Пильгуй оценил состав вратарей сборной России на мартовские матчи

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Кандидатуры вратарей, попавших в расширенный состав сборной России по футболу на мартовские матчи, не вызывают удивления, все они достойны быть включенными в окончательный список. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь московского «Динамо» и серебряный призер чемпионата Европы 1972 года Владимир Пильгуй.
В расширенный состав сборной России вошли Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»).
«Из пяти вратарей расширенного списка я бы выделил Матвея Сафонова как номера один, — сказал Пильгуй. — Все-таки он играет в Европе, выступает неплохо по последним матчам. А остальные ребята где-то одного уровня, одного класса. Все они достойны, никакого удивления в выборе не возникло. Дело в том, что кто-то один сыграет игру сильнее другого. А так по классу, мастерству и другим параметрам они примерно одинаковые».
27 марта сборная России в Краснодаре сыграет с командой Никарагуа, 31 марта состоится встреча с малийцами в Санкт-Петербурге.