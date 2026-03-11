Ричмонд
Колосков: «Сафонов — вратарь номер один в нашей сборной»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» появление полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в расширенном составе сборной России на весенние тренировочные сборы.

Источник: РИА "Новости"

«Ясно, что Захарян играть не будет. Карпин специально включил его фамилию в список, чтобы продемонстрировать, что его знают и помнят. Касательно Сафонова, то в это время не будет проходить матчей с участием “ПСЖ”. Матвей ничего не пропустит, и игра в России не нанесет ущерба его нынешнему положению. Сафонов — вратарь номер один в нашей сборной», — сказал Колосков «СЭ».

В этом месяце сборная России сыграет с Никарагуа и Мали. Первый матч пройдет 27 марта в Краснодаре, а второй — 31 марта в Санкт-Петербурге.