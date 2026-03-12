Состав исправится: в расширенный список сборной России попали 40 человек

— Ясно, что Захарян играть не будет, — подчеркнул «Известиям» Колосков. — Карпин специально включил его фамилию в список, чтобы продемонстрировать, что его знают и помнят. Касательно Сафонова, то в это время не будет проходить матчей с участием ПСЖ. Матвей ничего не пропустит, и игра в России не нанесет ущерба его нынешнему положению. Сафонов — вратарь номер один в нашей сборной.