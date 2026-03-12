Ричмонд
Состав исправится: в расширенный список сборной России попали 40 человек

После первого с 2021 года поражения, национальная команда готовится к встречам с Мали и Никарагуа.

Источник: Спорт-Экспресс

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала расширенный состав национальной команды на мартовский сбор и товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. Игры пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге и станут первыми для сборной после поражения от Чили, прервавшего 22-матчевую беспроигрышную серию. В предварительный список вошли 40 футболистов, включая трех потенциальных дебютантов. При этом нападающий «Акрона» Артем Дзюба в состав не попал, как и завершивший карьеру лучший бомбардир в истории сборной Александр Кержаков, несмотря на звучавшие ранее намеки на их возможное возвращение.

Дебютанты

В числе новичков: форвард «Локомотива» Александр Руденко, нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе и защитник ЦСКА Кирилл Данилов. Последний, вероятно, не сильно известен широкой публике. На взрослом уровне он провел всего два матча: отыграл все 90 минут с «Ахматом» в РПЛ (0:1) и вышел в самой концовке кубковой встречи с «Краснодаром» (3:1).

— Попадание молодого Кирилла Данилова из ЦСКА скорее на перспективу, не факт, что он окажется в окончательном списке. Но его появление в расширенном списке отмечает его прогресс, показывает сигнал другим молодым игрокам, что за ними следят, — приводит ТАСС слова экс-футболиста сборной Дмитрия Сычева.

Мог удивить и вызов 28-летнего Мелкадзе. В этом сезоне Георгий забил пять голов в РПЛ и один раз отличился в Кубке России.

— Мы рады за Георгия, он старается, — заявил «Известиям» гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. — Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня и заслуживает вызова в сборную. Надеюсь, что он окажется в итоговом списке.

У игрока «Локомотива» Руденко в этом сезоне пять голов и три ассиста в РПЛ, а также две голевые передачи в Кубке России. Воспитанник «Спартака» после хорошего сезона в «Химках» не затерялся в топ-клубе, закрепившись в основе «железнодорожников». Поэтому попадание хотя бы в расширенный список выглядит логично.

Легионеры

Вызов получили и четверо легионеров. Из россиян, которые играют в зарубежных лигах, в расширенный список попали Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Атланта») и Матвей Сафонов (ПСЖ).

Практически все из них ярко выступают в последнее время. Головин, например, сейчас идет с серией из четырех матчей подряд с результативными действиями. Миранчук 8 марта оформил дубль в ворота «Реал Солт-Лейк». Сафонов же вытеснил из ворот Люку Шевалье.

Испытывает трудности лишь Захарян, на счету которого в этом сезоне один гол в Кубке, но главное, что сейчас у него нет проблем со здоровьем.

— Очень приятно, что Арсен попал в расширенный список сборной России, — рассказал «Известиям» представитель футболиста Геннадий Голубин. — Думаю, что он и в окончательный войдет. Проблемы со здоровьем ушли на второй план, появилось игровое время. Он играет в одной из сильнейших лиг. Поэтому Карпин его вызывает.

Иного мнения придерживается почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

— Ясно, что Захарян играть не будет, — подчеркнул «Известиям» Колосков. — Карпин специально включил его фамилию в список, чтобы продемонстрировать, что его знают и помнят. Касательно Сафонова, то в это время не будет проходить матчей с участием ПСЖ. Матвей ничего не пропустит, и игра в России не нанесет ущерба его нынешнему положению. Сафонов — вратарь номер один в нашей сборной.

Без Дзюбы и Кержакова

В остальном обошлось без сенсаций. Накануне в анонсе от пресс-службы сборной упоминались и лучшие бомбардиры национальной команды: Артем Дзюба (31 гол за сборную России, по официальной статистике РФС) и Александр Кержаков (30 голов).

В видео Карпин в роли детектива сдувает пыль с папок форварда «Акрона» и завершившего карьеру Кержакова, намекая на то, что их история в сборной, скорее всего, не окончательно завершена.

Источник: Известия

Однако оба в расширенный список не попали. Как и Амир Ибрагимов, хотя в том же видео главный тренер сборной держал в руках несколько карточек «Манчестер Юнайтед», за молодежную команду которого выступает футболист.

Напомним, что Дзюба был вызван в сборную впервые за четыре года в марте 2025-го. Артем сыграл в матче с Гренадой (5:0), забив гол, который позволил ему обойти Кержакова.