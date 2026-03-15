Тренера женской сборной Люксембурга уволили из-за непристойных сообщений

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Федерация футбола Люксембурга объявила на официальном сайте об увольнении главного тренера женской национальной сборной Даниэля Сантоса.
Совет директоров организации 11 марта принял решение немедленно завершить сотрудничество со специалистом после обвинений в непристойном поведении. Отмечается, что Сантос отправлял сообщения неподобающего характера футболисткам сборной.
Сантосу 44 года, он возглавлял женскую сборную Люксембурга с августа 2020 года. До этого он работал помощником в юношеской и молодежной национальных командах.