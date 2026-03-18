Стала известна минимальная стоимость билетов на матч России и Никарагуа

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на товарищеский матч сборной России против команды Никарагуа, минимальная стоимость на сайте билетного оператора составила 700 рублей.
Продажа стартовала в среду. Самые дорогие билеты стоят 7000 рублей. Встреча между командами пройдет в Краснодаре 27 марта.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и с тех пор проводит только товарищеские матчи.