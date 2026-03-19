Стала известна минимальная стоимость билетов на матч России и Мали

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на товарищеский матч сборной России против команды Мали, минимальная стоимость на сайте билетного оператора составила 700 рублей.
Продажа стартовала в четверг. Самые дорогие билеты стоят 12 тысяч рублей. Встреча между командами пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта.
В среду РФС объявил о старте продаж билетов на товарищеский матч российской национальной команды против сборной Никарагуа, который состоится 27 марта в Краснодаре. Самые дешевые места оцениваются также в 700 рублей, самые дорогие — в 7000 рублей.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), команда проводит только товарищеские матчи.