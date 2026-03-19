ФИФА заставит сборные нанимать женщин-тренеров

Такое решение было принято на Совете организации. Начиная с сентябрьского ЧМ U20 команды будут обязаны иметь в тренерском штабе как минимум двух женщин — причем как минимум одна должна быть главным тренером или его ассистентом.
Нововведения также коснутся гендерного состава медицинских штабов и других представителей национальных сборных.
Правило будет распространяться на ЧМ-2027 и клубные турниры под эгидой ФИФА.
В ФИФА сочли неудовлетворительными темпы развития женских тренерских кадров — из 32 команд ЧМ-2023 лишь 12 управлялись женщинами, а в штабе еще 14 команды были женщины-ассистенты. Полностью без женщин обошлись шесть сборных: Аргентина, Колумбия, Франция, Гаити, Марокко и Филиппины.