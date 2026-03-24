Дивеев рассказал, почему пропустит мартовские матчи сборной

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев пропустит товарищеские матчи сборной России по футболу в марте из-за синусита.
Перешедший в январе из ЦСКА в «Зенит» Дивеев в текущем сезоне провел на клубном уровне 25 матчей и забил три мяча. В составе национальной команды на его счету 19 игр и один гол.
«После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа), поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата. К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной, буду болеть за наших парней у экрана», — написал Дивеев в Telegram-канале.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.