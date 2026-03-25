Получат сдвойку: с кем сборная России сыграет в мартовских матчах

Сборная России по футболу начала подготовку к товарищеским матчам мартовского сбора. Уже 27 марта команда Валерия Карпина сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта встретится со сборной Мали в Санкт-Петербурге. При этом национальная команда подошла к играм с кадровыми потерями — из состава выбыл полузащитник Алексей Батраков, а защитник Игорь Дивеев продолжает восстановление после болезни.
Минус Дивеев и Батраков
В итоговый состав сборной России на мартовские матчи вошел 31 футболист. Однако уже 24 марта из списка были вынужденно исключены два игрока — бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.
«Железнодорожники» сообщили, что Батраков получил небольшое повреждение после матча 22-го тура Российской премьер-лиги против «Акрона» (5:1), где отметился голом и результативной передачей. Травма была выявлена после медицинского осмотра в расположении сборной.
— Вместе с медицинским штабом национальной команды принято решение, что Леша пропустит сборы и будет восстанавливаться в клубе, — сообщил Телеграм-канал московского «Локомотива».
В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник остается одним из лидеров команды. В 29 матчах чемпионата и Кубка России на его счету 16 голов и 10 результативных передач.
У Игоря Дивеева возникли осложнения после недавно перенесенной простуды. Об этом футболист сообщил в своем телеграм-канале.
«Хочу поделиться с вами не очень радостной новостью, — написал защитник “Зенита”. — После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа), поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата. К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной и буду болеть за наших парней у экрана».
Дивеев — действительно важный игрок в составе «Зенита». Защитник отыграл по 90 минут в матчах РПЛ против калининградской «Балтики», «Оренбурга» и московского «Динамо», а против «Спартака» вышел только на второй тайм из-за того, что не был готов играть в полную силу после недели болезни.
Первый матч в рамках мартовского сбора пройдет в Краснодаре. Из состава действующих чемпионов на поле могут выйти вратарь Станислав Агкацев и защитник Валентин Пальцев. Публика наверняка тепло встретит выпускников академии «быков» — Матвея Сафонова, Николая Комличенко и Даниила Фомина.
— Я приехал в родной регион, — отметил «Известиям» Даниил Фомин. — Для меня это всегда приятно. Я на базе Краснодара уже второй раз. Это фантастика! Игры дома? Всегда приятнее играть в России, чем в других странах. У меня на игру придут родственники. Это дополнительная мотивация. Соперники? Детально не готовились. Теория впереди.
С не меньшим энтузиазмом о предстоящих играх отозвался и Валентин Пальцев.
— Я верил, что получу вызов в сборную России. Долго к этому стремился. Быть в национальной команде — большая гордость, — сказал защитник.
Соперники сборной России
Первым соперником сборной России на мартовском сборе станет команда Никарагуа. Сборная представляет конфедерацию КОНКАКАФ, объединяющую страны Северной и Центральной Америки. В актуальном рейтинге ФИФА Никарагуа занимает 131-е место.
Эта команда ни разу не принимала участия в финальной стадии чемпионата мира и на континентальных турнирах Северной Америки Никарагуа не занимала призовые места.
Возглавляет сборную Никарагуа Марко Антонио Фигероа — участник олимпийских игр 1984 года в США и легенда чемпионата Мексики. Выступая за «Атлетико Морелия», Фигероа забил 130 мячей, получив прозвище Фантом. Капитан и лидер сборной Никарагуа — 36-летний полузащитник Хуан Баррера, выступающий за клуб «Реал Эстели» из местного чемпионата.
Второй соперник нашей национальной команды — сборная Мали, занимающая 54-е место в рейтинге ФИФА — между сборными Чили и Перу, с которыми Россия играла в ноябре 2025 года.
На чемпионате мира малийцы ни разу не были. Зато на Кубке Африки в последнее время выступают регулярно и местами даже успешно. В четырех последних розыгрышах кубка сборная Мали выходила из группы. Трижды в истории сборная Мали завершала турнир с медалями: «серебро» в 1972 году и две «бронзы» — в 2012 и 2013 годах.
Тренирует сборную 52-летний бельгиец Том Саинтфит, ранее возглавлявший такие экзотические сборные, как Филиппины, Гамбия, Мальта, Тринидад, Бангладеш и Того.
В составе сборной Мали много ярких представителей клубов из европейских топ-чемпионатов. Наиболее статусный представитель — 29-летний опорный полузащитник английского «Тоттенхэма» Ив Биссума. В числе других не менее известных сборников — 23-летний вингер турецкого «Фенербахче» Доржеле Нене (€18 млн по данным Transfermarkt), 24-летний коллега Нене по амплуа Эль Биляль Туре из «Бешикташа» (€15 млн), а также 23-летний полузащитник французского «Ланса» Мамаду Сангаре (€15 млн).
Присутствует в сборной Мали и хорошо знакомый нам по выступлениям в Российской Премьер-лиге центральный защитник «Балтики», 25-летний Натан Гассама. Наверняка он расскажет своим товарищам по сборной что-то интересное про игроков нашей команды.
Состав сборной России на мартовские игры
Вратари:
Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).
Защитники:
Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).
Полузащитники:
Данил Пруцев («Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие:
Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба — «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).