«Можно ждать рекорда»: Сергей Кирьяков — о матче сборных России и Никарагуа

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Никарагуа по футболу может стать рекордным по результативности для национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.
Матч состоится 27 марта на «Ozon Арене» в Краснодаре, начало — 19:30 мск. Сборная Никарагуа занимает 130-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), россияне располагаются на 36-й позиции. Команда ни разу не квалифицировалась на чемпионат мира. Лучшим результатом сборной Никарагуа на чемпионате наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) (сейчас — Золотой кубок КОНКАКАФ) является шестое место на турнире 1967 года. Победа со счетом 11:0 в товарищеском матче против команды Брунея в ноябре 2024 года стала рекордной для российских футболистов.
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступила в квалификации на мировое первенство 2026 года.
Об ожиданиях от матча
Ожидания — очередной, не самый сильный соперник, если мягко сказать. Понятно, что играть нужно: поддерживать тонус игроков сборной, смотреть кандидатов, готовиться к тому, чтобы, когда нас вернут на международную арену, мы были во всеоружии. Это, наверное, основной момент, который сейчас преследуется.
О сборной Никарагуа
О силе Никарагуа, наверное, никто толком сказать не может. Думаю, даже сильные специалисты вряд ли внимательно следили за этой сборной. Конечно, можно изучить информацию, посмотреть матчи, но не более того. Поэтому что-то конкретное говорить сложно — игра все покажет и расставит на свои места.
О составе сборной России
Состав на матч — прерогатива главного тренера. Он может дальше экспериментировать, удивлять нас выбором стартовых игроков. Может, наоборот, вернуться к более классическому варианту и играть на результат — опять же с прицелом на возвращение на международную арену. Первые минуты матча покажут, какой выбор он сделал. Ну, а по ходу игры увидим, насколько серьезно наши футболисты подойдут к этому матчу.
Здесь очень много нюансов. Важно понимать, в каком состоянии приедут футболисты: микротравмы, усталость, кому-то нужно дать отдохнуть, кто-то может быть перегружен. Наверняка по прибытии будет небольшое медицинское обследование, и его результаты лягут на стол главному тренеру. Исходя из этого и будет формироваться состав на матч. Что касается схемы игры, думаю, у тренера уже есть записи матчей сборной Никарагуа, разбор сильных и слабых сторон. Это обычная подготовка к конкретному сопернику. С этим прицелом и будут готовить игроков — как на старт, так и на замены.
О рекорде по результативности
Можно ждать рекорда по результативности, все возможно. Сейчас вообще время для рекордов для наших игроков. В отборочных циклах забивать гораздо сложнее, а здесь есть возможность улучшить статистику и заявить о себе как о лучшем бомбардире сборной. Все возможности для этого есть, учитывая, что соперник не самый сильный.
О месте проведения матча и наполняемости стадиона
Проведение матча в России — это скорее организационный и политический момент. Исходя из текущих условий принимается решение. Наверное, посчитали, что лететь далеко нет смысла, поэтому логично играть дома. Либо в тех странах, где мы можем спокойно проводить такие матчи. Это уже прерогатива организаторов — РФС.
Обычно на сборную ходят, особенно в регионах. Но по этому матчу сложно сказать, будет ли полный стадион. Все-таки многое зависит от соперника. Если на игры с более сильными командами приходят активно, то здесь, учитывая статус соперника, вряд ли будет аншлаг, но посмотрим.
Беседовала: Карина Мистюкова