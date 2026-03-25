«Можно ждать рекорда»: Сергей Кирьяков — о матче сборных России и Никарагуа

Здесь очень много нюансов. Важно понимать, в каком состоянии приедут футболисты: микротравмы, усталость, кому-то нужно дать отдохнуть, кто-то может быть перегружен. Наверняка по прибытии будет небольшое медицинское обследование, и его результаты лягут на стол главному тренеру. Исходя из этого и будет формироваться состав на матч. Что касается схемы игры, думаю, у тренера уже есть записи матчей сборной Никарагуа, разбор сильных и слабых сторон. Это обычная подготовка к конкретному сопернику. С этим прицелом и будут готовить игроков — как на старт, так и на замены.