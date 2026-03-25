Федерация футбола Сенегала подала апелляцию в CAS

CAS получила апелляцию FSF на решение о лишении титула чемпиона Кубка Африки.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте объявил о получении апелляции Сенегальской федерации футбола (FSF) на решение о лишении национальной сборной страны титула чемпиона Кубка африканских наций.

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) 17 марта присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко. В финале 18 января сенегальцы обыграли хозяев турнира в дополнительное время (1:0). В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, что является нарушением статьи 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи. FSF в ответ объявила о намерении подать апелляцию в CAS, а правительство Сенегала потребовало проверить CAF на предмет коррупции.

Апелляция FSF была зарегистрирована в среду, 25 марта. Для рассмотрения дела будет назначена арбитражная комиссия CAS. Процессуальные сроки в настоящий момент неизвестны из-за просьбы FSF о приостановке сроков подачи апелляционной записки с юридическими аргументами до получения решения CAF с полным обоснованием.