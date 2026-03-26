Дешам: «Франция играет матч с Бразилией не ради маркетинга»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед товарищеским матчем против Бразилии рассказал, что капитан команды Килиан Мбаппе не сможет провести всю встречу на поле.
"Мбаппе может начать в старте, может выйти на замену. Сыграть весь матч — нет. Цель — выигрывать матчи и не рисковать игркоами. Будут очень важные матчи. Все игроки проводят за сезон много матчей с высокими ставками.
Мы здесь не для того, чтобы заниматься маркетингом. Нужна информация по каждому матчу. Это часть жизни. Мы адаптируемся к условиям в США. Наш последний матч был 4 месяца назад. То, что произойдет в четверг или воскресенье, будет полезно перед чемпионатом мира", — цитирует L'Equipe Дешама.
Матч Бразилия — Франция пройдет в США в четверг, 26 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.