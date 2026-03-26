Дешам: «Цель состоит в том, чтобы пройти на ЧМ-2026 как можно дальше»

«Мой преемник? Я не собираюсь тратить на это силы. Особые чувства перед ЧМ-2026? Меня не беспокоит то, что позади. Я не думаю, что после турнира покину свой пост. Цель состоит в том, чтобы пройти как можно дальше. У меня нет ностальгии. Самое главное — оставлять сборную Франции на самом высоком уровне», — цитирует L'Equipe Дешама.