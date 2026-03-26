Три футболиста пропустили тренировку сборной России

Форвард «Зенита» Максим Глушенков, а также защитник Данил Круговой и полузащитник Иван Обляков из ЦСКА пропустили тренировку сборной России по футболу перед матчем с командой Никарагуа, сообщает «РИА Новости».
Игра запланирована на 27 марта в Краснодаре. Тренировка прошла на домашней арене «Краснодара».
Ранее стало известно, что за сборную в мартовских матчах не сыграют Алексей Батраков («Локомотив») и Игорь Дивеев («Зенит»).
Второй матч команда Валерия Карпина проведет 31 марта со сборной Мали в Санкт-Петербурге.
Узнать больше по теме
