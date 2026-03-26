Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Турция
0
:
Румыния
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Карпин объяснил невызов Соболева в сборную России на мартовские матчи

27 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Никарагуа, 31 марта — с малийцами.

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов начали играть ярко слишком поздно, поэтому не успели попасть в итоговый состав сборной России по футболу на мартовские матчи. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В шести матчах после возобновления сезона Соболев забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу во всех турнирах. Кривцов в пяти играх в 2026 году отметился двумя голами и двумя результативными пасами.

«Согласен, что Никита Кривцов [хорошо] провел два последних матчах. Как и Соболев, два последних матча [сыграл] очень прилично. Начали играть и тот и другой 8 марта. На тот момент дали уже расширенный список. Надеемся, что будут так играть до июня, тогда получат вызов. Но до 8 марта почти не играли. Заявили о себе чуть позже. Надеемся, что будут играть так же дальше», — сказал Карпин.

27 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Никарагуа, 31 марта — с малийцами.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше