Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Турция
0
:
Румыния
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.00
П2
7.86
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.26
X
5.81
П2
14.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.82
П2
5.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.30
П2
2.31
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.72
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.14
П2
3.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.17
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.49
П2
4.06

Карпин рассказал о повреждениях Облякова, Кругового и Глушенкова

Футболисты пропустили тренировку сборной России в четверг.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России Иван Обляков, Максим Глушенков и Данил Круговой приехали в расположение команды с микроповреждениями, но у них есть шансы на участие в матче с малийцами. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее ТАСС сообщал, что Обляков, Глушенков и Круговой пропустили тренировку сборной России перед матчем с командой Никарагуа, который состоится 27 марта в Краснодаре. Встреча со сборной Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Шансы 100-процентные, что смогут сыграть с Мали. У них микроповреждения, те, что есть и были. На данный момент пока сомнению не подвергается их участие в матче с Мали», — сказал Карпин.

«Что касается силы соперника завтра, почти нет информации. Есть матчи сборной Никарагуа. Отдельных игроков можно оценить. Это будет первый матч во главе с новым тренером. Как будет выглядеть схема или состав — непредсказуемо. Мы посмотрели, как играли команды этого тренера, но решили голову не забивать футболистам, решили отталкиваться от себя. Как играем в последние матчи. Что касается Мали, то хотелось бы приезда сильнейшего состава», — добавил тренер российской национальной команды.

Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше