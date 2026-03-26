Карпин рассказал о повреждениях Облякова, Кругового и Глушенкова

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России Иван Обляков, Максим Глушенков и Данил Круговой приехали в расположение команды с микроповреждениями, но у них есть шансы на участие в матче с малийцами. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Ранее ТАСС сообщал, что Обляков, Глушенков и Круговой пропустили тренировку сборной России перед матчем с командой Никарагуа, который состоится 27 марта в Краснодаре. Встреча со сборной Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.
«Шансы 100-процентные, что смогут сыграть с Мали. У них микроповреждения, те, что есть и были. На данный момент пока сомнению не подвергается их участие в матче с Мали», — сказал Карпин.
«Что касается силы соперника завтра, почти нет информации. Есть матчи сборной Никарагуа. Отдельных игроков можно оценить. Это будет первый матч во главе с новым тренером. Как будет выглядеть схема или состав — непредсказуемо. Мы посмотрели, как играли команды этого тренера, но решили голову не забивать футболистам, решили отталкиваться от себя. Как играем в последние матчи. Что касается Мали, то хотелось бы приезда сильнейшего состава», — добавил тренер российской национальной команды.