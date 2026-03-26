Арбитр из Узбекистана рассудит товарищеский матч сборных России и Никарагуа

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Абдурашид Худойберганов назначен главным арбитром на товарищеский матч между национальными командами России и Никарагуа, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в пятницу на стадионе «Краснодара» и начнется в 19:30. Ассистировать Худойберганову будут рефери Санжар Шаюсупов и Акмал Гиёсов, которые являются его соотечественниками. Резервным арбитром стал россиянин Артем Чистяков.
Худойберганову 32 года, он работает на матчах узбекского чемпионата и кубка страны, а также матчах футбольной азиатской Лиги чемпионов.