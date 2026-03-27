Авербух: мне внутренне неприятна несправедливость по отношению к сборной России

"За кого планирую болеть на чемпионате мира? Я не очень люблю, когда нет нашей команды. Хотя мы знаем, что мы не лидеры в мировом футболе. Но всё равно, считаю, несправедливое отстранение наших ребят. Поэтому, наверное, посмотрю только ключевые игры. Чтобы я сильно подключился к чемпионату мира — это вряд ли. Потому что мне внутренне эта несправедливость неприятна.
Я симпатизирую «Динамо» и ЦСКА. Таким, отчасти, непримиримым соперникам. Мне нравится, как клубы развиваются. И как Гинер столько лет ведёт ЦСКА. При этом, конечно, «Динамо» лихорадит, но за «Динамо» я всегда катался как спортсмен. Мне нравилось, как развивался «Локомотив» при Сёмине. Когда есть позиционирование клуба, когда есть вектор и преемственность, то клуб вызывает уважение", — сказал Авербух Metaratings.ru.
В начале марта 2026 года Авербух сыграл в медийном турнире НаПике и отметился голом и результативной передачей за «Дружину» в матче против «Народной Команды», клуба болельщиков «Спартака».
Мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не примет участие в чемпионате мира, команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.