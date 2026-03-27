Воробьев в шутку назвал футболиста Тюкавина «слабеньким» в рыбалке

КРАСНОДАР, 27 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Нападающий сборной России Дмитрий Воробьев считает, что его партнер по национальной команде Константин Тюкавин уступает ему в навыках рыболовства. Такое мнение Воробьев высказал в интервью ТАСС.
«Как люблю отдыхать? Конечно, это отдых рядом со своей семьей, со своими детьми. Летом — рыбалочка, зимой можно поехать в горы. Тюкавин тоже любит рыбалку? Я думаю, что он еще слабенький (улыбается) в рыбалочке. Его проверить нужно, — сказал Воробьев. — Я езжу сам по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу, сфотографировался, обработал и выпустил. Был один раз карп 13 кг».
«Как пришел к рыбалке? Дедушка был заядлым рыбаком. Я с ним постоянно ездил, отсюда пошла любовь. Еду на рыбалку, если ничего не поймаю, не расстроюсь. Для меня важно уединение с природой, со своими мыслями. Бывает, что один, с женой, с друзьями. Спокойно сидим и наслаждаемся природой», — добавил Воробьев.