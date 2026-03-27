Молодежная сборная обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

Молодежная сборная России обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) обыграла команду ровесников из Узбекистана в товарищеском матче, который прошел в Турции.

Встреча в Серике завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды, в составе которой отличились Андрей Ивлев (1-я минута) и Глеб Пополитов (61). У сборной Узбекистана гол забил Фирдавс Абдурахмонов (44).

30 марта сборная России проведет второй товарищеский матч в рамках сборов и сыграет против команды Иордании (игроки не старше 23 лет), начало встречи — 15:00 мск.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.