Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Словакии в квалификации Евро-2027

Команды выступают в группе D. Их матч прошел на «Туркестан Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей по мячу забили форвард Нино Марчелли (18 минута), реализовавший пенальти, полузащитник Артур Гайдош (56) и хавбек Милан Регуш (90+6). Автором единственного гола хозяев поля стал нападающий Магжан Токтыбай (79).
Для молодежной сборной Казахстана матч стал дебютным под руководством Владимира Чебурина. О его назначении на пост старшего тренера было объявлено в феврале.
С четырьмя очками после шести матчей казахстанцы остаются на последней шестой позиции в группе. Команде предстоит провести еще четыре игры.
Словаки с 16 очками после семи матчей поднялись на первое место. Но на втором идут англичане, у которых максимальные 15 баллов после пяти встреч.
Напрямую на Евро-2027 выйдет победитель группы. Этого же добьется и обладатель лучшего результата среди команд со вторых мест. Остальные сборные, которые финишируют на вторых позициях, сыграют в стыковых матчах за вакантные путевки.