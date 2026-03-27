Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Россия
2
:
Никарагуа
1
Футбол. Первая лига
28.03
Енисей
:
Уфа
Футбол. Первая лига
28.03
Волга
:
Спартак Кс
Футбол. Первая лига
28.03
Нефтехимик
:
Шинник
Футбол. Первая лига
28.03
Факел
:
КАМАЗ
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Словакии в квалификации Евро-2027

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U21) потерпела домашнее поражение от Словакии в квалификации чемпионата Европы 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Дамир Серик / Казахстанская федерация футбола

Команды выступают в группе D. Их матч прошел на «Туркестан Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей по мячу забили форвард Нино Марчелли (18 минута), реализовавший пенальти, полузащитник Артур Гайдош (56) и хавбек Милан Регуш (90+6). Автором единственного гола хозяев поля стал нападающий Магжан Токтыбай (79).

Для молодежной сборной Казахстана матч стал дебютным под руководством Владимира Чебурина. О его назначении на пост старшего тренера было объявлено в феврале.

С четырьмя очками после шести матчей казахстанцы остаются на последней шестой позиции в группе. Команде предстоит провести еще четыре игры.

Словаки с 16 очками после семи матчей поднялись на первое место. Но на втором идут англичане, у которых максимальные 15 баллов после пяти встреч.

Напрямую на Евро-2027 выйдет победитель группы. Этого же добьется и обладатель лучшего результата среди команд со вторых мест. Остальные сборные, которые финишируют на вторых позициях, сыграют в стыковых матчах за вакантные путевки.