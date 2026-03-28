Аргентина обыграла Мавританию

Сборная Аргентины выиграла у Мавритании в товарищеском матче — 2:1. Игра прошла на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.
На 17-й минуте аргентинский полузащитник Энцо Фернандес открыл счет. Спустя полчаса игры Нико Пас удвоил преимущество аргентинцев. Африканцы отыграли один мяч в концовке второй половины — отличился защитник Джордан Лефорт, для которого этот матч был дебютным на международном уровне.
Товарищеский матч.
Аргентина — Мавритания — 2:1 (2:0).
Голы: Фернандес, 17 — 1:0. Пас, 32 — 2:0. Лефорт, 90+4 — 2:1.